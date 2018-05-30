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Снайперскую винтовку ОСВ-96 сделают высокоточной
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Снайперскую винтовку ОСВ-96 решено сделать высокоточной 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская тяжелая снайперская винтовка ОСВ-96 калибра 12,7 мм пройдет модернизацию, получит новый патрон и станет высокоточной, сообщил представитель Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова.
Он отметил, что на сегодняшний день ее точность уступает показателям таких образцов оружия разработки КБП, как, например, винтовка МЦ-116М.
«Ведется работа над модернизацией ОСВ-96 в плане повышения точности и кучности ее стрельбы. Сейчас идет этап научно-исследовательских работ, потом будут опытно— конструкторские работы и цикл испытаний. Мы ориентируемся, что модернизация винтовки завершится в 2020 году», — передает ТАСС слова представителя КБП.
Он заявил также, что в рамках модернизации для ОСВ-96 также планируется разработать новый снайперский патрон. Напомним, во вторник представитель компании-разработчика — Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова заявил, что новейшую российскую бесшумную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, созданную на базе винтовки МЦ-116М, впервые представят на выставке «Армия-2018» в конце августа в подмосковной Кубинке.
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