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Россия и Индия договорились о цене на С-400
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Россия и Индия договорились о цене на С-400 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Нью-Дели и Москва завершили переговоры о стоимости ЗРК С-400 «Триумф», сообщают индийские СМИ.
Россия поставит Индии С-400 на сумму в 400 млрд индийский рупий (5,93 млрд долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на The Economic Times.
Отмечается, что стороны прорабатывают пути обхода санкций США, которые может ввести Вашингтон в отношении стран и компаний, сотрудничающих с российскими оборонными и разведывательными структурами.
О заключении сделки может быть объявлено перед встречей президента России Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в октябре.
Ранее сообщалось, что США пригрозили Индии за покупку С-400 у России.
До этого, в апреле, стало известно, что за индийский рынок собирался бороться Lockheed Martin — производитель американских истребителей F-35.
У Индии с Россией обширные военные связи. В частности, есть совместные проекты по ракетам BrahMos, налажены поставки боевых кораблей, подлодок, в апреле был согласован контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 и т.д. Также возможна покупка Индией российских С-400.
Эти ЗРС уже стали причиной разногласий между Турцией и США — Вашингтон противится покупке этих комплексов Анкарой, так как якобы боится утечки информации о своих истребителях F-35 в Россию.
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