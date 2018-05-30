Россия и Индия договорились о цене на С-400

Нью-Дели и Москва завершили переговоры о стоимости ЗРК С-400 «Триумф», сообщают индийские СМИ.

Россия поставит Индии С-400 на сумму в 400 млрд индийский рупий (5,93 млрд долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на The Economic Times.

Отмечается, что стороны прорабатывают пути обхода санкций США , которые может ввести Вашингтон в отношении стран и компаний, сотрудничающих с российскими оборонными и разведывательными структурами.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Индии за покупку С-400 у России.

До этого, в апреле, стало известно, что за индийский рынок собирался бороться Lockheed Martin — производитель американских истребителей F-35.

Индии с Россией обширные военные связи. В частности, есть совместные проекты по ракетам BrahMos, налажены поставки боевых кораблей, подлодок, в апреле был согласован контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 и т.д. Также возможна покупка Индией российских С-400.