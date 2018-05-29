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Новейшую модификацию Т-90С иракцы осваивали в России
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Новейшую модификацию Т-90С иракцы осваивали в России 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
По всей видимости, они наблюдали за процессом сборки боевой техники, а также оценивали ее на полигоне. Очень непривычно смотрятся выкрашенные в песочный цвет танки на уральском снегу. Как известно, российская бронетехника хорошо себя чувствует и в раскаленных пустынях, и в Заполярье, что неоднократно демонстрировали испытания, проводившиеся в экстремальных условиях.
Так, во время пробегов по пересеченной труднопроходимой местности в нескольких арабских государствах «девяностые» неоднократно выигрывали у западной боевой техники, в том числе у танков «Абрамс». Стоит ли удивляться, что Ирак остановил свой выбор на нижнетагильских машинах.
Находящаяся в иракской армии модификация Т-90С считается военными экспертами лучшей серийной версией этой российской машины. На ней учтен опыт участия в локальных конфликтах. Например, прицелы наводчика-оператора и командира получили дополнительную защиту. На лобовую часть башни установили блоки динамической защиты.
Однако российские создатели бронетехники не останавливаются на достигнутом. В настоящее время создана еще более совершенная версия нижнетагильской машины — Т-90СМ, которая готова побороться за свое место на оружейном рынке.
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