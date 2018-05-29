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SZ: ФРГ может потратить €900 млн на израильские ударные беспилотники Heron TP
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SZ: ФРГ может потратить €900 млн на израильские ударные беспилотники Heron TP 

ТАСС 32 минуты назад
БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Германия рассматривает возможность взять в лизинг беспилотники Heron TP израильского производства, которые в теории способны нести оружие. Как сообщила во вторник газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ Бундесвера, поступивший в парламентский комитет по бюджету, срок возможного контракта — девять лет, стоимость — приблизительно €900 млн  Если контракт будет заключен, то на вооружении немецкой армии впервые окажется дрон, способный после модернизации нести летальное оружие. Впрочем, в заявке вооруженных сил четко прописано, что использовать аппараты для нанесения ударов минобороны категорически не собирается, отмечает газета. Если же Бундесвер захочет все же модернизировать беспилотники, то на это потребуется дополнительное разрешение парламента.
Ранее в Бундестаге против приобретения ударных беспилотников выступали в частности депутаты от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), теперь же, по версии Süddeutsche Zeitung, они допускают покупку такого вида вооружения. Без этих летательных аппаратов будет сложно обеспечить безопасность военнослужащих в ходе зарубежных операций, гласит послание, которое депутаты СДПГ разослали представителям других фракций.
Планируется, что Бундестаг проголосует по приобретению Heron TP в течение лета, говорится в статье. Если реализации контракта будет дан зеленый свет, то первые ударные беспилотники в заводской комплектации, то есть без летального оружия, ВС ФРГ смогут использовать через два года.
Сейчас Германия пользуется разведывательными беспилотниками Heron-1, которые, как считают в минобороны ФРГ, уже функционируют на пределе возможностей.
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