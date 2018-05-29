Ещё
В Израиле протестировали эвакуацию раненых беспилотником
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня

В Израиле протестировали эвакуацию раненых беспилотником 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Армия обороны Израиля (IDF) успешно протестировала первый в мире беспилотник, предназначенный для перевозки раненых с поля боя в безопасные места. В рамках испытаний, проводившихся на аэродроме Мегиддо в Галилее, снаряженный боеприпасами дрон Cormorant поднялся в воздух, долетел до точки высадки, спустил груз и забрал с собой медицинский манекен, имитирующий раненого солдата.
Cormorant ("Баклан") разработала израильская фирма Tactical Robotics — «дочка» Urban Aeronautics. Эвакуационный БПЛА способен нести до 350 кг полезной нагрузки, дальность его полета — 32 километра на скорости свыше 160 км/ч. Военным этого расстояния достаточно, чтобы Cormorant смог добраться до линии фронта и транспортировать раненых.
Одномоторный «Баклан» взлетает за счет двух лопастей диаметром в 2 метра, скрытых под корпусом, а двигаться вперед ему помогают два малых винта, размещенных в хвостовой части.
Система, позволяющая управлять лопастями независимо друг от друга, повышает маневренность Cormorant, делая беспилотник пригодным к эксплуатированию в горных, лесистых или городских условиях, а также при очень ветренной погоде. Если что-то пойдет не так, выпускаемой ракетой парашют должен обеспечить мягкую посадку.
∎В Университете Иннополис отчитались об успешных испытаниях почтового беспилотника читайте также
Ранее Cormorant назывался AirMule. В 2013 году «аэромул» впервые в автономном режиме выполнил вертикальный взлет, а в 2015-м — совершил свой первый полет, не будучи привязанным к страховочным тросам.
Вести.Ru: последние новости
В Индии заявили о соблюдении санкций ООН, а не США Американские эксперты оценили мощь ракетного залпа подлодки "Юрий Долгорукий" Турция подумывает закупить Су-57 вместо F-35
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа дождалась альтернативы российскому газу399
Путина спросили про дорогой бензин450
России пообещали проблемы из-за моста в Крым522
В Москве неизвестные на BMW расстреляли человека21
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным81
Видео
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
00:08
Молния попала в Эйфелеву башню
В мире Европа
01:19
Омские спасатели потушили пожар садовой лейкой
Пожары Происшествия
00:52
Что известно о стрельбе в центре Льежа
В мире Статьи
01:56
Опубликовано видео ликвидации стрелка в Льеже
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение