В Израиле протестировали эвакуацию раненых беспилотником

Армия обороны Израиля (IDF) успешно протестировала первый в мире беспилотник, предназначенный для перевозки раненых с поля боя в безопасные места. В рамках испытаний, проводившихся на аэродроме Мегиддо в Галилее, снаряженный боеприпасами дрон Cormorant поднялся в воздух, долетел до точки высадки, спустил груз и забрал с собой медицинский манекен, имитирующий раненого солдата.

Cormorant ("Баклан") разработала израильская фирма Tactical Robotics — «дочка» Urban Aeronautics. Эвакуационный БПЛА способен нести до 350 кг полезной нагрузки, дальность его полета — 32 километра на скорости свыше 160 км/ч. Военным этого расстояния достаточно, чтобы Cormorant смог добраться до линии фронта и транспортировать раненых.

Одномоторный «Баклан» взлетает за счет двух лопастей диаметром в 2 метра, скрытых под корпусом, а двигаться вперед ему помогают два малых винта, размещенных в хвостовой части.

Система, позволяющая управлять лопастями независимо друг от друга, повышает маневренность Cormorant, делая беспилотник пригодным к эксплуатированию в горных, лесистых или городских условиях, а также при очень ветренной погоде. Если что-то пойдет не так, выпускаемой ракетой парашют должен обеспечить мягкую посадку.

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Ранее Cormorant назывался AirMule. В 2013 году «аэромул» впервые в автономном режиме выполнил вертикальный взлет, а в 2015-м — совершил свой первый полет, не будучи привязанным к страховочным тросам.