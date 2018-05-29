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Новое оружие мирового спецназа
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Новое оружие мирового спецназа 

Don't Panic 58 минут назад
Фото: Don't Panic
Подразделения спецназа во всем мире получают модифицированное штурмовое оружие. Это обусловлено требованиями нового времени: стандартный НАТОвский патрон 5,56×45 мм обладает слишком малой останавливающей силой, в то время как террористы все чаще используют при атаках бронежилеты. Но против этих малышек ни одна броня не спасет.
Rheinmetall — Steyr RS556
Два гиганта, Rheinmetall и Steyr, совместно разработали новую автоматическую модульную винтовку RS556, которая в скором времени поступит на вооружение Бундесвера. Конструктивно винтовка выполнена по классической схеме AR-15, дополненной быстро заменяемым стволом. Кроме того, инженеры предусмотрели возможность установки 40-мм подствольного гранатомета.
TAVOR 7 AR  Индийские спецназовцы из Garud Commando Force обзавелись модифицированной версией TAVOR 7 AR — IWI калибра 7,62x52. Это оружие в скором времени полностью заменит стоящий сейчас на вооружении TAR-21.
Американский отряд Главного управления войск специального назначения Минобороны США, USSOCOM, перевооружились любимым карабином своих коллег из Нидерландов. Концепция MCX подразумевает высокую модульность конструкции — за короткое время можно сменить калибр, длину и тип ствола, не говоря уже о дополнительных аксессуарах.
CZ 806 Bren 2  Новый автоматический карабин CZ 806 Bren 2 получила Группа вмешательства Национальной жандармерии Франции GIGN. Оружие использует еще советский промежуточный патрон 7,62x39 мм, что и стало основной причиной замены автоматов HK416. Дело в том, что новый Bren предназначен специально для противодействия террористам в бронежилетах — у этого оружия большая останавливающая сила.
Beretta ARX-200  Самозарядная винтовка Beretta ARX-200 была разработана по заказу итальянской армии для бойцов спецподразделений, которым требовалось более мощное и дальнобойное оружие. Повышенная точность стрельбы, модульность конструкции и мощный патрон 7,62х51мм — итальянский оружейный концерн создал очередной шедевр.
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