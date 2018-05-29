Для Росгвардии показали лучшую в РФ технику, оружие и форму

На 14 тематических направлениях, так называемых кластерах, можно было увидеть новейшие разработки российских фирм — от знаменитых НИИ и оборонных концернов типа «Калашникова», до небольших, но очень продвинутых лабораторий. То, что здесь показывали, зачастую существует в единичном экземпляре, а за возможность покопаться в «начинке» этих изделий и понять принцип работы иностранные компании не пожалели ли бы миллионы долларов.

Вот, например, электронно-оптический прибор, который одновременно и прицел, и целеуказатель, и дальномер и многое чего еще. По мощности он в несколько раз превосходит приборы, установленные на новейших танках. Но предназначен «всего лишь» для стрелкового оружия. Промахнуться с ним невозможно — он подведет точку прицеливания — это такой треугольничек — в каком бы положении стрелок ни находился, даже если тот лежит на боку или на спине. Остается только нажать на спусковой крючок. Причем, найдет цель в любую погоду и степень задымления за полтора десятка километров. Пока еще ни одна снайперская винтовка на такое расстояние не стреляет. Вот уж действительно, прицел в будущее.

И таких чудес здесь много. Есть бронебойные пули для гладкоствольных ружей, от которых не спасет никакой бронежилет. Есть огнеупорные накидки — и человека защитит от огня, и можно очаг возгорания потушить. Есть автоматические хлебопекарни, умещающиеся в кузове ЗиЛа, способные за день досыта накормить свежим хлебом развернутый полк, то есть — две — три тысячи человек.

Не факт, что из представленных шести десятков разнообразной техники, свыше полусотни видов стрелкового оружия, различных боеприпасов и прицельных комплексов, систем охраны объектов, многоцелевых летательных аппаратов и беспилотных комплексов, технических средствах медицинской службы, радиационной, химической и бактериологической защиты и разведки, специальной радиоэлектроники и многого другого все обязательно окажется в арсенале Росгвардии. Выберут только самое лучшее.

Что важно, тестируют изделия не только генералы, но и младшие офицеры и даже рядовые. Например, солдаты научной роты. Благо, на армейском полигоне нет ограничений. Они примеряют новую форму, усаживаются в кабины автомобилей, стреляют из автоматов и снайперских винтовок, запускают квадрокоптеры, испытывают сигнальные ракеты и свето-шумовые гранаты. вращают башни с пулеметами и скорострельными пушками. В том числе и по их отзывам будут приниматься решения, что из представленного на выставке действительно необходимо росгвардейцам.