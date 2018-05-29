«Технодинамика» заменит украинские агрегаты в российских вертолетах

Фото: Антон Тушин

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех создает первые опытные образцы агрегатов для легких гражданских вертолетов «Ансат» и Ка-226 на замену украинским комплектующим. Ожидается, что после проведения всех этапов испытаний разработка будет принята в серийное производство.

Агрегаты НП1.26А и НП1.26К предназначены для обеспечения бесперебойным питанием гидросистем современных российских вертолетов.

«Программа импортозамещения зарубежной продукции, реализуемая на наших предприятиях, позволяет существенно расширить компетенции холдинга, а также закрепиться в областях, которые раньше уверенно занимали производители из стран бывшего СССР, — отметил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков . — Создание современных агрегатов гидросистем в МПО им. И. Румянцева стало очередным важным шагом на пути к полной независимости российского вертолетостроения от зарубежных комплектующих».

Вся рабочая конструкторская документация для производства на предприятии нового вида продукции была разработана конструкторами МПО им. И. Румянцева в соответствии с современными стандартами, а готовые образцы агрегатов по техническим характеристикам не уступают существующим мировым аналогам.

В 2017 году холдинг «Технодинамика» выполнил мероприятия по импортозамещению 52 изделий и начал их серийное изготовление. В 2018 году компания завершит программу импортозамещения всех критически важных агрегатов для авиационной техники.