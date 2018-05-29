«Томагавки» из Сирии стали «царским подарком» для России

Россия планирует создать комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых в Сирии американских ракет "Томагавк". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал эти планы, отметив, что в данной области РФ продвинулась далеко вперед.

Образцы "Томагавков" доставили в Россию после удара коалиции по Сирии.

"Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические, и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави", — сказал Михеев.

По его словам, для создания новых комплексов потребуется два-три года.

"Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за "Томагавками". Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации", — добавил Михеев.

Он отметил, что у специалистов появилась возможность оценить степень защищенности этих каналов.

"Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения", — подчеркнул Михеев.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" , полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что Россия получила в Сирии бесценный опыт, в том числе в плане радиоэлектронной борьбы.

"Российская группировка использовала в Сирии более 400 видов оружия и боевой техники. Это очень правильно, потому что только то оружие, которое проходит "горнило войны", которое испытано в реальной боевой обстановке, можно считать настоящим. И в этой плеяде боевой техники очень большую группу составляют средства радиоэлектронной борьбы. И эти "рэбовские" системы также прошли обкатку сирийской войной. При этом просто царским подарком для нас стало то, что сирийская разведка передала России несколько неразорвавшихся, фактически целеньких ракет "Томагавк". И, естественно, для наших специалистов большой интерес представляет электронное устройство этих ракет, их "электронные мозги", генераторы, блоки, другие устройства, которые могут помочь выработать рецепты борьбы с этим иностранным оружием. И сейчас американские крылатые ракеты тщательнейшим образом анализируются нашими специалистами", — сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что РФ добилась огромных успехов по части развития систем РЭБ, а изучение американских ракет поможет продвинуться ей еще дальше.

"Сегодня радиоэлектронная борьба выдвигается на передовую военно-технического прогресса и боевого противоборства. И по этой части Россия в последние годы продвинулась далеко вперед. Я сам был свидетелем того, как один из беспилотников магическим способом присаживали наши специалисты в ту точку, которую они считали необходимой. Да и американцы уже признают, что Россия за последние годы создала мощную систему по РЭБ. И, естественно, боевой сирийский опыт в этом смысле бесценен. Бесценен он еще и по той части, что мы теперь знаем "паспорт" противника. Мы теперь можем вскрыть эти ракеты, понять их систему управления, и будем разрабатывать свою систему с учетом этого опыта", — заключил военный эксперт.

США , Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего силы коалиции выпустили 105 ракет.

В США, Британии и Франции утверждали, что все ракеты попали в назначенные цели. Однако в российском Генштабе заявили, что детальный анализ опроверг эти данные. Собранные фрагменты, изучение воронок от разрывов и характер разрушений позволили сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет. При этом большинство "умных" американских ракет попали в хозяйственные постройки, не имеющие ничего общего с военными объектами.

В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Для отражения атаки сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".