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Уральские танкисты получат обновленные БМП-2М
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Уральские танкисты получат модернизированные БМП-2М 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Модернизированные боевые машины пехоты, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами, поступят в этом году в Центральный военный округ. Как сообщили сегодня в пресс-службе военно-административной единицы ВС РФ, партию из 16 бронемашин получит танковая дивизия, дислоцирующуюся на Урале.
БМП-2М может служить для перевозки личного состава — она повышает мобильность группы, ее вооруженность и защищенность на поле боя.
На вооружении машины стоят 30-миллиметровая автоматическая пушка и спаренный 7,62-миллиметровый пулемет, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.
Благодаря модернизации боевые возможности машины возросли вдвое.
"Усовершенствованная система управления дает возможность командиру и наводчику действовать как единое целое: они могут оперативно выбрать тот или иной вид вооружения в зависимости от того, как развивается бой", — пояснили в ЦВО.
Напомним, танковая дивизия округа была сформирована в конце 2016 года. Ее части располагаются на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.
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