Ещё
В Роскосмосе запланировали урезать число замов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Базу ВМС Украины разместят под носом у России
Базу ВМС Украины разместят под носом у России

В Роскосмосе запланировали урезать число замов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Число замов гендиректора Роскосмоса и исполнительных директоров госкорпорации может быть сокращено в два раза; в первую очередь это коснется руководителей финансово-экономического блока.
«Рассматривается вопрос о существенном сокращении количества заместителей (гендиректора) и исполнительных директоров госкорпорации. Считается, что их штат слишком раздут», — передает РИА «Новости» слова источника в ракетно-космической отрасли.
В данный момент в структуре управления госкорпорацией числятся два первых заместителя гендиректора, пять заместителей гендиректора, десять исполнительных директоров и главный финансовый директор.
В то же время в Федеральном космическом агентстве до преобразования в госкорпорацию насчитывалось менее десятка заместителей руковождителя
Так, предлагается «объединить должности финансово-экономического блока, поскольку они занимают половину всех клеток управленческой структуры».
Отмечается, что «эти люди назначались бывшим руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым», и потому они могут попасть «под кадровые перестановки в числе первых».
Будущая структура управления прорабатывается; планируется, что ее облик представят после пилотируемого запуска с Байконура к Международной космической станции 6 июня.
Сообщается также, что в ходе планируемого на пятницу визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в Центр Хруничева будут рассмотрены вопросы кадровых перестановок в Центре, сокращении производства ракет «Протон» и ускорения производства новой ракеты «Ангара».
«Дмитрий Рогозин выступает за скорейший переход к серийному производству и началу полетов ракеты «Ангара», поскольку на разработку ракеты были затрачены большие средства. В то же время с 2014 года ракета так и не совершила ни одного старта и запланированный на 2018 год ее полет также находится под вопросом», — рассказал источник.
Также Рогозину сообщат о состоянии Многофункционального лабораторного модуля «Наука», запуск которого к Международной космической станции ежегодно откладывается — теперь он перенесен на 2019 год.
Отмечается, что поездка Рогозина на Центр Хруничева носит плановый характер. Экс-руководитель Роскосмоса Игорь Комаров посещал предприятие еженедельно, лично контролируя деятельность предприятия.
Ранее в мае сообщалось, что космический центр им. Хруничева разработал методы снижения трудоемкости производства ракет семейства «Ангара» в три раза, а ракет «Протон» — на 30%.
Кроме того, в марте центр Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названы сроки создания комплексов РЭБ с учетом информации о «Томагавках» России предсказали скорое освоение новой технологии для борьбы со стелс-истребителями Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Базу ВМС Украины разместят под носом у России179
Пока вы спали: Украинцев обвинили в смертях поляков10
Кудрин предсказал массовые сокращения в России678
Энрике Иглесиас чудом спасся в Москве10
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко852
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:00
Реклама клиники ломает глаза пользователей Сети
Общество
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
07:16
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для «секретов»
Политика
30:01
Раскрыты подробности об «организаторе убийства» Бабченко
Происшествия
01:54
Турецкая бабушка открыла для себя дзюдо в 80 лет
Люди Общество
02:37
Минобороны показало «летающие» бронеавтомобили
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение