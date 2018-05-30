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Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
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Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника 

Lenta.ru 41 минуту назад
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры боевого разворота и атаки наземных целей условного противника парой перспективных российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Снятое в ходе всеармейского этапа конкурса «Авиадартс» видео получено с беспилотного летательного аппарата.
Согласно легенде маневров, истребители прикрывали бомбардировщики и наносили удары по наземным целям. Самолеты пилотировали летчики-испытатели «Сухого» Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.
Ранее в сети появились кадры пуска с Су-57 модификации управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия Х-59 «Овод» (Х-59МК2).
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