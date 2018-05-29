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Ушаков призвал не допустить исчезновения системы контроля над вооружениями
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Ушаков призвал не допустить исчезновения системы контроля над вооружениями 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о недопустимости исчезновения Системы контроля над вооружениями.
"Предельно важна разоруженческая тема. Созданная ранее система контроля над вооружениями, которая полвека обеспечивала стратегическую стабильность, может через несколько лет исчезнуть. Допустить этого нельзя. Рассчитываем на креативную работу разоруженческой сессии форума", — сказал он на «Примаковских чтениях».
Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума «Примаковские чтения-2018».
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