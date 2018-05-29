РФ нашла применение полученным из Сирии «Томагавкам»

США , Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Впоследствии сирийские военнослужащие нашли два неразорвавшихся "Томагавка" и передали их России.

"Конечно, на основе этого опыта (ракетного удара стран западной коалиции по Сирии — ред.) сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави", — сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о сроках создания новых комплексов, он отметил, что по требованиям к госзаказчику полный цикл работ по системам РЭБ занимает около 2-3 лет и эти образцы не станут исключением.

"Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за "Томагавками". Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации. Кроме того, появилась возможность на практике оценить степень защищенности этих каналов. При этом каждый из этих каналов является для нас очень интересным с точки зрения радиоэлектронного воздействия на них. Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения", — сказал он.