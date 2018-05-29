Российские ученые создают радары для обнаружения небольших беспилотников-невидимок

«Развитие технологий на основе радиофотоники позволит создавать компактные радары, которые смогут обнаруживать малоразмерные цели, например, небольшие беспилотники, в том числе с антирадиолокационным покрытием, а также значительно усовершенствовать системы наведения», — рассказал представитель фонда. По его словам, радиофотонные системы превосходят традиционные по всем ключевым тактико-техническим характеристикам, включая устойчивость к мощным электромагнитным импульсам, значительное повышение коэффициента полезного действия и снижение габаритов и стоимости при серийном производстве.

«В фонде создан макет радиофотонного приемно-передающего модуля и широкополосного излучателя, которые представляют собой прообраз полномасштабной радиолокационной системы (РЛС) нового поколения», — рассказал представитель ФПИ.

Проект фонда нацелен на решение нескольких задач — от разработки аналитического аппарата для расчета и проектирования радиофотонных устройств до разработки экспериментальных образцов радиофотонной компонентной базы.

Как пояснили в фонде, на системном уровне радиофотоника позволяет создавать пространственно разнесенные, распределенные посредством волоконно-оптических линий связи радиооптические фазированные антенные решетки (РОФАР). Технология РОФАР имеет существенные преимущества перед традиционными активными фазированными антенными решетками — например, они позволяют реализовать их интеграцию в конструкцию носителей, создавая «интеллектуальную обшивку» как основу для радиолокационных систем большой дальности и радиоэлектронной борьбы