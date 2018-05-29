В США назвали уязвимость F-22 и F-35 перед Россией

Системы поиска и отслеживания, работающие в длинноволновой области инфракрасного излучения, которые разрабатываются Китаем Россией , уже в 2020-х годах будут способны обнаруживать американские малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, сообщает The National Interest

Американский журнал отмечает, что российские самолеты МиГ-29 и Су-27 практически с самого своего появления были оснащены системами инфракрасного поиска и отслеживания, которые за последние десятилетия непрерывно совершенствовались. Перспективный истребитель пятого поколения Су-57, пишет издание, также получает такие датчики.

Журнал полагает, что в настоящее время российские системы поиска и отслеживания работают в средневолновой области инфракрасного излучения, однако в дальнейшем получат датчики длинноволновой области. Издание отмечает, что, вероятнее всего, такие системы Китай разработает раньше России.

Журнал отмечает, что это может произойти в 2020-е годы, а F-22 Raptor и F-35 Lightning II, разрабатываемые еще в XX веке, вряд ли будут модернизированы для противодействия новейшим датчикам. «Маловероятно, чтобы технологии могли быть усовершенствованы, поэтому нынешние невидимые самолеты, вероятно, будут все более уязвимыми», — заключает издание.