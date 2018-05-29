Ещё
Названа уязвимость истребителей США перед РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США назвали уязвимость F-22 и F-35 перед Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Pascal Rossignol / Reuters
Системы поиска и отслеживания, работающие в длинноволновой области инфракрасного излучения, которые разрабатываются Китаем и Россией, уже в 2020-х годах будут способны обнаруживать американские малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, сообщает The National Interest.
Американский журнал отмечает, что российские самолеты МиГ-29 и Су-27 практически с самого своего появления были оснащены системами инфракрасного поиска и отслеживания, которые за последние десятилетия непрерывно совершенствовались. Перспективный истребитель пятого поколения Су-57, пишет издание, также получает такие датчики.
Журнал полагает, что в настоящее время российские системы поиска и отслеживания работают в средневолновой области инфракрасного излучения, однако в дальнейшем получат датчики длинноволновой области. Издание отмечает, что, вероятнее всего, такие системы Китай разработает раньше России.
Журнал отмечает, что это может произойти в 2020-е годы, а F-22 Raptor и F-35 Lightning II, разрабатываемые еще в XX веке, вряд ли будут модернизированы для противодействия новейшим датчикам. «Маловероятно, чтобы технологии могли быть усовершенствованы, поэтому нынешние невидимые самолеты, вероятно, будут все более уязвимыми», — заключает издание.
В другой публикации The National Interest отмечается, что Израиль, будучи одним из покупателей F-35 Lightning II, полагает, что используемая в истребителе стелс-технология начнет терять актуальность через пять-десять лет, ответом на что может стать разработка эффективных средств глушения и запутывания датчиков противника.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» против Стокгольма: судью поймали за язык127
Абрамович получил новое гражданство1106
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1012
Киркоров обратился к обокравшим его ворам135
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян125
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение