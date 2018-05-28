СМИ: НАТО требует от Норвегии усиления и модернизации ее сухопутных войск

ОСЛО, 28 мая. / ТАСС /. НАТО настаивает на том, чтобы правительство Норвегии сделало для себя приоритетной задачей усиление сухопутных войск королевства.

Об этом сообщила в понедельник норвежская газета Klassekampen, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы альянса.

В частности, НАТО, генеральным секретарем которого является бывший глава норвежского правительства Йенс Столтенберг , требует скорейшей модернизации немецких танков Leopard 2А4, произведенных в конце 1980-х годов и стоящих на вооружении норвежской армии с 2000 года. Как пишет газета, это позволит перевести бригаду «Нур» — крупнейшее подразделение норвежских сухопутных войск — из средних пехотных бригад по классификации НАТО в тяжелые. Модернизация бронетехники обойдется норвежскому бюджету в 5 млрд крон ($610 млн).

Кроме того, НАТО считает необходимым увеличить численность сухопутных войск Норвегии, которая в последние годы сокращалась и сейчас составляет 8,5 тыс. человек без учета резервистов.

Статья в газете была опубликована на фоне конфликта между норвежским правительством и оппозицией, заявляющей, что нынешнее руководство страны затягивает давно намечавшуюся модернизацию танков и приобретение новых машин, нарушая собственные обещания.