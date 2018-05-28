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Уральский авиаполк получил два истребителя Су-34
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Уральский авиаполк получил два истребителя Су-34 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 получил по гособоронзаказу авиационный полк, дислоцированный на Южном Урале.
Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, сейчас самолеты находятся в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации. Здесь экипажи пройдут летную практику, в том числе — отработают элементы высшего пилотажа, а инженеры подготовятся к технической эксплуатации нового типа самолетов.
Напомним, в этом году на вооружение челябинского авиаполка уже поступили первые шесть истребителей-бомбардировщиков.
Су-34 поражает наземные и воздушные цели, эффективен в любое время суток и при любой погоде. Самолет укомплектован управляемым вооружением класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Так же Су-34 оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.
"Дальность полета Су-34 — до четырех тысяч километров, максимальная скорость — до 1 900 километров в час, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций", — пояснили в ЦВО.
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