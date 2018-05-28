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В США «Грач» включили в пятерку лучших пистолетов мира
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В США «Грач» включили в пятерку лучших пистолетов мира 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В США составили рейтинг пяти лучших пистолетов мира, которые используются в настоящее время. Попал сюда и российский пистолет Ярыгина «Грач».
Об этом пишет журнал The National Interest. Возглавляет список Sig Sauer P320. Это современный самозарядный пистолет. Автоматика работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. Калибр — 9 мм Parabellum. Имеет планку Пикатинни для крепления фонаря и лазерных прицельных устройств.
Следующий пистолет — Glock 17. Первоначально был разработан для австрийских вооруженных сил как пистолет с высоким уровнем прочности и надежности. Glock 17 стоит на вооружении Австрии, Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии, Нидерландов и Новой Зеландии.
Германский универсальный пистолет HK USP разработан компанией Heckler & Koch. Спроектировали его в конце 1980-х годов, чтобы конкурировать с Glock 17. Используется полицией и армией. Отличается высокой надежностью, хорошей точностью стрельбы.
MP-433 Grach — пистолет Ярыгина «Грач». Принят на вооружение в 2003 году. Используется во внутренних войсках, спецподразделениях МВД РФ и других силовых структур. Выпущено несколько модификаций.
И пятый пистолет — это Browning Hi Power. Это самозарядный бельгийский пистолет. Созданный перед Второй мировой войной, он по-прежнему находится в эксплуатации. Отличается простотой и надежностью. Он стоит на вооружении Австралии, Бельгии, Канады, Индонезии и Индии.
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