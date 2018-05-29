Вашингтон поспешил сообщить Дели о «разочаровании»

Индия еще не подписала соглашения с Россией о закупке современного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", а Соединенные Штаты уже торопятся сообщить о своем "разочаровании" этим решением Нью-Дели.
Один из "разочарованных" — глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри. В интервью индийскому телеканалу NDTV он поведал, что предстоящая российско-индийская сделка его совсем не обрадовала. Американский конгрессмен при этом дал ясно понять, что в случае закупок этих российских ракет индийцами разочаровываться придется уже им самим. Сделка с Москвой, по его словам, может сказаться на оборонном сотрудничестве Нью-Дели с Вашингтоном.
"Приобретение этой технологии [С-400], я боюсь, ограничит уровень, до которого Соединенные Штаты будут чувствовать себя удобно при поставках дополнительных технологий в любую страну", — привел телеканал мнение Торнберри. Он пояснил при этом, что решение руководства Индии может создать сложности в ряде областей американско-индийского оборонного сотрудничества, в частности, в вопросах поставок в эту страну боевых беспилотников США.
Ранее, как сообщали индийские СМИ, Нью-Дели обратился к Вашингтону с просьбой о поставке от 80 до 100 ударных беспилотников Predator C Avenger, которые могут выполнять боевые задачи и нести различные ракеты. Сумма контракта на их поставку в Индию может составить $8 млрд
При этом Торнберри добавил, что считает маловероятным, чтобы Вашингтон на данном этапе ввел против Индии прямые санкции из-за сотрудничества с Москвой в сфере обороны. "Однако это [приобретение российских ЗРС] угрожает возможностям нашей совместной работы в будущем", — цитирует Торнберри телеканал.
Тут следует отметить, что Индия — один из крупнейших мировых импортеров вооружения, страна закупает военную технику у ряда государств, в том числе у России, на которую приходится большая часть оборонных поставок, а также у США, Израиля, Франции, других стран, напомнил NDTV о различных источниках получения республикой современных вооружений. В нем не случайно присутствует Израиль, у которого индийцы до сих пор приобретали разведывательные и боевые дроны. Из этого следует, что одними Соединенными Штатами число поставщиков беспилотников не исчерпывается.
Нью-Дели не пугают американские санкции
Что касается санкций, то на примере России за океаном должны были убедиться в неэффективности этого инструмента давления на иностранных партнеров. Тем более что в США хорошо известна позиция на это счет Индии, о которой в минувший понедельник вновь заявила глава индийского МИД Сушма Сварадж. "Индия следует только санкциям ООН, а не односторонним ограничениям, введенными какой-либо страной", — сказала она на пресс-конференции, на которой подводились итоги четырехлетней деятельности действующего правительства республики.
Глава МИД тем самым подтвердила, что Нью-Дели не пугают ни американские санкции, ни угрозы иных действий американской стороны с целью лишить Индию свободы выбора поставщиков вооружений. Слова об этом Сварадж дополнил в интервью газете "Экономик таймс" источник в индийском правительстве. "Переговоры по ракетной сделке [с Россией] завершены. Финансовая составляющая определена", — сообщил он. О приобретении Индией С-400, уточнил он, стороны могут объявить перед ежегодным саммитом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди осенью этого года.