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У России есть «плохие новости» для истребителей США
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NI: у России есть «плохие новости» для американских истребителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Россия и Китай находятся в шаге от разработки технологии, которая позволит сбивать американские истребители-невидимки F-35 и F-22, пишет журнал The National Interest.
Москва и Пекин уже имеют опыт разработки инфракрасных поисково-следящих систем, указывает автор статьи. Кроме того, оборонная промышленность обоих государств обладает сетями передачи данных в воздухе.
Уже сейчас у России и Китая есть все средства для того, чтобы создать высокоскоростные и высокочастотные воздушные каналы связи, пишет издание.
"Как только русские и китайцы смогут связать с помощью высокоскоростного канала передачи данных два или больше истребителей, оснащенных инфракрасными поисково-следящими системами с длинноволновым диапазоном, у них появится основная часть компонентов для создания систем, способных противостоять стелс-технологиии", — говорится в материале.
Подобные разработки вкупе с передовыми алгоритмами слияния датчиков "значительно снизят" функциональный потенциал американских истребителей пятого поколения, считает автор публикации. Он также отмечает, что модернизация технологий ведения боя — лишь вопрос времени. И уберечь американские F-35 и F-22 от развития новых систем вряд ли удастся.
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