Новую бесшумную снайперскую винтовку впервые покажут на «Армии-2018»

В подмосковной Кубинке на выставке «Армия-2018» впервые продемонстрируют новейшую снайперскую бесшумную винтовку. Она разработана на базе МЦ-116М и имеет калибр 12,7 миллиметра.

Как сообщил ТАСС представитель Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, где и разработали новую винтовку, на выставке в Кубинке покажут несколько модификаций винтовки МЦ-116М под патроны разного калибра: 7,62 на 51 миллиметра, 7,62 на 67 и 8,6 на 70. Кроме того, можно будет увидеть варианты винтовки под дозвуковые патроны калибра 7,62 мм и под бесшумные патроны калибра 12,7 мм. Все модификации сохраняют ложе винтовки МЦ-116 и используют унифицированный ударно-спусковой механизм. Но вот стволы у них разные.

Снайперская винтовка МЦ-116М в бесшумном крупнокалиберном исполнении будет использоваться сотрудниками спецподразделений в условиях города. Даже бронежилет высокого класса не защитит от выстрела из нее на расстоянии до 300 метров. Большой вес пули и крупный калибр 12,7 мм компенсирует ее небольшую скорость и сохраняют поражающую силу. Бесшумность достигается за счет того, что пороховые газы остаются внутри гильзы, пулю толкает в канал ствола специальный поршень. Поэтому нет ни пламени, ни звука выстрела. Только клацанье механизма.

МЦ-116М — российская магазинная снайперская винтовка, созданная на базе спортивной винтовки МЦ-116. Разработана в 1997 году. Вес — 6,5 килограмма без патронов и прицела. Максимальная дальность — до 800 метров.