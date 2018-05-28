Ещё
Новую бесшумную снайперскую винтовку впервые покажут на «Армии-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Цены вырастут вместе с НДС
Цены вырастут вместе с НДС

Новую бесшумную снайперскую винтовку впервые покажут на «Армии-2018» 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
В подмосковной Кубинке на выставке «Армия-2018» впервые продемонстрируют новейшую снайперскую бесшумную винтовку. Она разработана на базе МЦ-116М и имеет калибр 12,7 миллиметра.
Как сообщил ТАСС представитель Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, где и разработали новую винтовку, на выставке в Кубинке покажут несколько модификаций винтовки МЦ-116М под патроны разного калибра: 7,62 на 51 миллиметра, 7,62 на 67 и 8,6 на 70. Кроме того, можно будет увидеть варианты винтовки под дозвуковые патроны калибра 7,62 мм и под бесшумные патроны калибра 12,7 мм. Все модификации сохраняют ложе винтовки МЦ-116 и используют унифицированный ударно-спусковой механизм. Но вот стволы у них разные.
Снайперская винтовка МЦ-116М в бесшумном крупнокалиберном исполнении будет использоваться сотрудниками спецподразделений в условиях города. Даже бронежилет высокого класса не защитит от выстрела из нее на расстоянии до 300 метров. Большой вес пули и крупный калибр 12,7 мм компенсирует ее небольшую скорость и сохраняют поражающую силу. Бесшумность достигается за счет того, что пороховые газы остаются внутри гильзы, пулю толкает в канал ствола специальный поршень. Поэтому нет ни пламени, ни звука выстрела. Только клацанье механизма.
МЦ-116М — российская магазинная снайперская винтовка, созданная на базе спортивной винтовки МЦ-116. Разработана в 1997 году. Вес — 6,5 килограмма без патронов и прицела. Максимальная дальность — до 800 метров.
Российская Газета: последние новости
В Приморье обнаружен разбившийся в 1945 году советский истребитель Турция захотела российские истребители вместо американских Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей70
Уничтожен за 17 секунд36
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде117
Создан гибрид курицы и человека52
Цены вырастут вместе с НДС84
Видео
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:15
Панин устроил провокацию на празднике дочери
Шоу-бизнес
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
01:12
Главе кемеровского МЧС предъявили обвинение
Происшествия Пожары
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
01:27
В Роскосмосе пройдут увольнения
Наука Наука и техника
01:47
Джонни Депп сходил посмотреть на Ленина
Шоу-бизнес
00:24
Пожар на алмазной фабрике в Якутии потушен
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение