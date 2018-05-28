Новую авиационную ракету «Бронебойщик» испытают до конца 2018 года

Новейшую авиационную ракету С-8 ОФП "Бронебойщик" должны испытать до конца нынешнего года. После завершения государственных испытаний ракету начнут поставлять в российские войска.

Об этом рассказал генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин , сообщает РИА Новости . Он отметил, что ракета имеет огромный потенциал. Она может взрываться перед преградой, ударяться об нее, пробивать, но при этом не разрушаться. Все эти возможности регулируются с помощью настроек. "Бронебойщиком" будут оснащать штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Как добавил гендиректор Владимир Лепин, такой ракеты в России еще не было. Предполагается, что "Дальнобойщик" придет на смену неуправляемой ракете С-8 калибра 80 мм.