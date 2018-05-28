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«Бронебойщик» испытают до конца 2018 года
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Новую авиационную ракету «Бронебойщик» испытают до конца 2018 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Новейшую авиационную ракету С-8 ОФП "Бронебойщик" должны испытать до конца нынешнего года. После завершения государственных испытаний ракету начнут поставлять в российские войска.
Об этом рассказал генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, сообщает РИА Новости. Он отметил, что ракета имеет огромный потенциал. Она может взрываться перед преградой, ударяться об нее, пробивать, но при этом не разрушаться. Все эти возможности регулируются с помощью настроек. "Бронебойщиком" будут оснащать штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Как добавил гендиректор Владимир Лепин, такой ракеты в России еще не было. Предполагается, что "Дальнобойщик" придет на смену неуправляемой ракете С-8 калибра 80 мм.
Впервые новейшую авиационную ракету представили на военной выставке в Дели. А вообще эксперты отмечают, что авиационная ракета С-8 ОФП "Бронебойщик" имеет и высокий экспортный потенциал.
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