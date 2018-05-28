ZALA AERO продемонстрировала новый серийный беспилотник

Компания ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников» , 25 мая впервые продемонстрировала новое серийное беспилотное воздушное судно (БВС) ZALA 421-16Ev2 на площадках трех выставок: KADEХ, HeliRussia и День передовых технологий.

«В разработке конструкции данного БВС были учтены новые технологические решения для применения более 20 типов целевых нагрузок и дополнительные функциональные возможности, которыми должен обладать беспилотник будущего. В новом комплексе ZALA 421-16Еv2 существенно улучшен ряд характеристик. Радиус действия по приемо-передаче видео и данных теперь составляет до 120 км, высота применения судна 5 км. Новый аппарат пришел на замену БВС ZALA 421-16E, производимому с 2014 года», — прокомментировал генеральный директор группы компаний ZALA AERO Константин Абашкин.

ZALA 421-16Ev2 оснащен новым типом целевой нагрузки массой до 2 кг: видеокамерой с 60-кратным оптическим увеличением и повышенной чувствительностью, тепловизором с режимом «Изотерма», а также комбинированными камерами на электромагнитном подвесе, что позволило поднять высоту эффективного мониторинга до 2500 метров над поверхностью.

Новый тип ZALA 421-16Ev2 штатно предусматривает интеграцию спутниковых систем сверхточного позиционирования RTK Ready без доработки бортовых систем и бортовой фотоаппарат 24 Мп со сменной оптикой. Новые радиоканалы комплексов ZALA позволяют выполнять видео— или инфракрасную съемку в режиме реального времени параллельно системам навигации сверхточного позиционирования, что повышает эффективность выполняемых работ. Этот функционал особенно востребован для ТЭК и геодезии, где требуется видеосъемка — в обычном или инфракрасном режиме — и одновременная фотосъемка с высокой точностью привязки.

В ZALA 421-16Ev2 применяется новый тип аккумуляторов, который позволил увеличить продолжительность полета до 5 часов. Ранее поставляемые средства для БВС ZALA 421-16E: целевые нагрузки, катапульты, АКБ — имеют 100-процентную совместимость c новым типом беспилотника.