Модернизированный Т-72КАЕ представили в Казахстане

Практически на каждой выставке KADEX были представлены новые версии обновленных «семьдесят вторых». Не обошлось без них и на форуме 2018 года. В этот раз специалисты и гости могли увидеть T-72KAE — плод совместных усилий «Семей инжиниринг» и " Казахстан Аселсан инжиниринг".

Разработчики старались подтянуть характеристики средств связи, защищенности и возможности системы управления огнем. Так, на танке был установлен прицел с тепловизионным каналом, позволяющий ночью обнаруживать цели на дистанции до 3500 метров. Точностные характеристики вооружения повысились за счет применения современного баллистического вычислителя и автомата сопровождения цели. Боевая машина получила дистанционно управляемый модуль с пулеметом калибра 12,7 мм.

Механик-водитель танка вместо устаревших инфракрасных приборов «вооружился» тепловизионной камерой, которая позволит выполнять поставленные задачи не только ночью, но и в условиях сильной запыленности.

На T-72KAE смонтирована новая цифровая УКВ-радиостанция мощностью приемопередатчика — 50 ВТ с диапазоном частот 30-512 МГц.

Основная броня усилена динамической защитой и противокумулятивными экранами, прикрывающими бортовые проекции.

В ближайшее время ожидается начало войсковых испытаний в одном из сухопутных подразделений Казахстанской армии.