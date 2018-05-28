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Модернизированный Т-72КАЕ представили в Казахстане
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Модернизированный Т-72КАЕ представили в Казахстане 

Российская Газета 1 час назад
Практически на каждой выставке KADEX были представлены новые версии обновленных «семьдесят вторых». Не обошлось без них и на форуме 2018 года. В этот раз специалисты и гости могли увидеть T-72KAE — плод совместных усилий «Семей инжиниринг» и "Казахстан Аселсан инжиниринг".
Разработчики старались подтянуть характеристики средств связи, защищенности и возможности системы управления огнем. Так, на танке был установлен прицел с тепловизионным каналом, позволяющий ночью обнаруживать цели на дистанции до 3500 метров. Точностные характеристики вооружения повысились за счет применения современного баллистического вычислителя и автомата сопровождения цели. Боевая машина получила дистанционно управляемый модуль с пулеметом калибра 12,7 мм.
Механик-водитель танка вместо устаревших инфракрасных приборов «вооружился» тепловизионной камерой, которая позволит выполнять поставленные задачи не только ночью, но и в условиях сильной запыленности.
На T-72KAE смонтирована новая цифровая УКВ-радиостанция мощностью приемопередатчика — 50 ВТ с диапазоном частот 30-512 МГц.
Основная броня усилена динамической защитой и противокумулятивными экранами, прикрывающими бортовые проекции.
В ближайшее время ожидается начало войсковых испытаний в одном из сухопутных подразделений Казахстанской армии.
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