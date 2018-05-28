Анонсирована презентация бесшумной снайперской винтовки

Новую бесшумную снайперскую винтовку покажут на выставке «Армия-2018»

Новую российскую бесшумную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, разработанную на базе винтовки МЦ-116М, впервые покажут на выставке "Армия-2018", которая пройдет в конце августа в подмосковной Кубинке. Об этом сообщил ТАСС представитель Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова — компании-разработчика винтовки.

По словам собеседника агентства, на выставке компания представит целый ряд модификаций винтовки МЦ-116М, в том числе под патроны калибра 7,62 на 51 мм (308 Winchester), 7,62 на 67 мм (300 Winchester Magnum) и 8,6 на 70 мм (338 Lapua Magnum). Он отметил, что более мощные патроны (с увеличенным пороховым зарядом за счет большего размера гильзы) обеспечивают при сохранении стандартного калибра 7,62 мм лучшую настильность и точность стрельбы. "Учитывая высококачественное изготовление стволов, отклонение пули составляет всего 13 мм на 100 м", — отметил представитель КБП.

"Кроме того, будут показаны варианты винтовки под дозвуковые патроны калибра 7,62 мм и под бесшумные патроны калибра 12,7 мм", — рассказал представитель КБП.

Все модификации сохраняют ложе винтовки МЦ-116 и используют унифицированный ударно-спусковой механизм, однако имеют разные стволы.

Специалист КБП уточнил, что вариант МЦ-116М в бесшумном крупнокалиберном исполнении предназначается для использования спецподразделениями и преимущественно в городских условиях. Такая винтовка способна незаметно поражать противника в хорошей защитной экипировке (бронежилет высокого класса) на короткие дистанции до 300 м. Крупный калибр — 12,7 мм — и большой вес пули компенсирует ее малую скорость полета и низкую энергетику, и позволяет сохранять поражающее действие.

Сотрудник КБП пояснил, что основным источником звука при выстреле являются истекающие из канала ствола пороховые газы. В дозвуковом патроне газы вылетают из ствола, соответственно, с дозвуковой скоростью, что позволяет эффективнее использовать глушитель для снижения таких демаскирующих стрелка факторов, как громкость и пламя выстрела.

В бесшумном патроне, отметил собеседник агентства, пороховые газы остаются внутри гильзы, пулю толкает в канал ствола специальный поршень. У винтовки с таким патроном нет ни пламени, ни звука выстрела. Единственное, что можно будет услышать — клацанье двигающихся механических деталей в ствольной коробке, например, затвора.

МЦ-116М

Базовая магазинная снайперская винтовка МЦ-116М использует стандартный отечественный патрон 7,62 на 54 мм и предназначается для проведения полицейских и антитеррористических операций. Имеет эффективную дальность стрельбы 700-800 м.