Почему Китай не купил украинские Ту-160

Авиационно-ядерная мощь Китая — это вспомогательная сила, которая использует ядерное вооружение во время боевых действий. Современный Китай пока еще не имеет на вооружении межконтинентальные стратегические бомбардировщики, а поэтому у Китая нет возможности доставлять ядерные боеголовки в любую точку мира. КНР может использовать политику ядерного сдерживания и устрашения только в соседних странах. На вооружении ВВС Китайской Народной Республики находятся стратегические бомбардировщики Xian H-6К (вариант Ту-16), предназначенные для доставки ядерных боеприпасов.

В течение последних лет Китай, стараясь отвечать вызовам современной войны, начал разрабатывать новый стратегический бомбардировщик Xian H-20. В действительности же уже в начале 90-х годов прошлого века Китай почти смог приобрести стратегические бомбардировщики Ту-160, однако сделка была сорвана США Россией . И Китай упустил возможность реализовать свою мечту о приобретении бомбардировщиков такого типа. После того как распался Советский Союз, Украина унаследовала 19 новых стратегических бомбардировщиков Ту-160. Однако у Украины не было возможности их эксплуатировать и обслуживать, а поэтому украинские власти старалась их продать как можно быстрее.

Китай в то время послал на Украину делегацию, которая должна была закупить данные бомбардировщики. Однако Россия не желала того, чтобы такая могучая держава заполучила их. В 1999 году Украине пришлось вернуть восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, чтобы расквитаться с долгами за российский газ. Америка, в свою очередь, тоже опасалась того, что Китай приобретет бомбардировщики такого высокого уровня, а поэтому немедленно вмешалась. США и ЕС подписали соглашение с новым украинским правительством об уничтожении стратегического оружия, которое досталось Украине от Советского Союза. США для этого предоставило Украине 15 миллионов долларов. В результате всего этого, Китаю не удалось купить ни одного бомбардировщика Ту-160.

Скорее всего, правительство Китая очень сожалеет, что данная сделка сорвалась. У бомбардировщика Ту-160 превосходные технические характеристики, однако современные средства противовоздушной обороны постоянно модернизируются и улучшаются, а поэтому малозаметность Ту-160 снизилась. Теперь довольно сложно сказать сможет ли бомбардировщик Ту-160 преодолеть средства противовоздушной обороны и нанести удар по поставленной цели. В 2016 году Китай официально заявил о том, что в КНР разрабатывается новый стратегический бомбардировщик Xian H-20.

Что касается проблемы с производством двигателей для данного бомбардировщика, то Китай уже давно нашел решение. Украинская компания «Мотор Сич» заключила соглашение с Китаем о производстве турбореактивных двухконтурных двигателей Д-18Т. Изначально данные двигатели производились специально для реактивных самолетов сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 и Ан-124. Тяга двигателя составляет 23 430 кгс, дальность полета Ан-225 и Ан-124 составляет 15 тысяч километров.

Проектирование и строительство нового боевого самолета поручили компании «Сифэй». Новый стратегический бомбардировщик Китая Xian H-20 по внешнему виду схож с американским Нортроп Б-2 «Спирит». Новый китайский бомбардировщик будет строиться по схеме «летающее крыло». При разработке самолета были приняты меры для снижения радиолокационной заметности (стелс-технологии), также на боевой самолет будет установлен модернизированный радар. Новый бомбардировщик будет обладать возможностью обнаружения цели на малой высоте. Без заправки топливом в воздухе дальность полета приблизительно будет составлять 12 тысяч километров, а с заправкой может достигать и полных 18 тысяч километров.

Китай подготовил хорошую базу для строительства новых межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, которые укомплектованы ядерным и обычным оружием. Они используют модернизированные технологии для снижения радиолокационной заметности. Они также имеют возможность дозаправки в воздухе и обладают высокой степенью интеллектуализации. Данные бомбардировщики оснащены усовершенствованной системой управления. Факт наличия таких бомбардировщиков на вооружении у НОАК позволит Китаю увеличить свой ядерный потенциал.