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Три соединения РВСН перешли на «Ярс»
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Три соединения РВСН перешли на подвижные ракетные комплексы «Ярс» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уже в трех соединениях российских Ракетных войск стратегического назначения завершен переход на подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.
Ранее сообщалось о перевооружении Тагильского соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
"Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", — рассказал Каракаев в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
По его словам, продолжается переоснащение Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений, в частности соединение в Йошкар-Оле получит комплексы "Ярс" мобильного базирования.
"Кроме того, идёт перевооружение полков Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс стратегического назначения "Ярс" стационарного (шахтного) базирования", — добавил Каракаев.
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