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РВСН получили новое оружие для ядерного сдерживания
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РВСН получили новые возможности для ядерного сдерживания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Долю современных образцов ракетного оружия в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) выросла в результате перевооружения до 66%, что дало им новые возможности для решения задач ядерного сдерживания, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
"Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания", — заявил он в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
Генерал добавил, что одновременно с поставками основных видов вооружения идет приёмка большого количества агрегатов, обеспечивающих их эксплуатацию, охрану и боевое применение.
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