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ФСБ заявило о намеренном нарушении Украиной границ РФ
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Украинские беспилотники намеренно нарушают границу России, заявили в ФСБ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Petro Zadorozhnyy
Беспилотники, которые Украина использует для охраны своей границы, в ряде случаев преднамеренно нарушают воздушное пространство России, это наносит ущерб безопасности РФ, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник столетия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"С 2015 года украинская сторона стала активно использовать в охране границы беспилотную авиацию. Маршруты ее полетов, как правило, проходят вдоль государственной границы. В ряде случаев фиксируются преднамеренные нарушения воздушного пространства Российской Федерации, которые противоречат нормам права и наносят ущерб интересам безопасности нашей страны", — сказал Кулишов.
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