Космическое оружие СССР: проекты, о которых не говорили

Американцы первыми высадились на Луну, зато Советский Союз первым отправил человека в космос. Технологии двух величайших держав двадцатого века развивались такими темпами, что военное столкновение на орбите планеты казалось лишь вопросом времени. Ни один из противников не мог знать, каким вооружением уже владеет другой: приходилось действовать на опережение самых невероятных и пугающих предположений. В этих рамках и был создан один из самых секретных космических проектов Советского Союза — орудие, способное поражать цели прямо в космосе.

Проект «Война в космосе»

Период холодной войны был напряженным противостоянием стран не только на Земле, но и в космосе. Представители Советского Союза серьезно опасались за сохранность своих секретных спутников: США , несомненно, имели все средства для их уничтожения. Примерно в начале 1960 года инженерам бюро Александра Нудельмана была заказана разработка новейшего вооружения, способного на работу в открытом космосе.

Станция «Алмаз»

Несмотря на обилие спутников, которые СССР запускало на орбиту в то время, реальных кандидатов на превращение в «Звезду смерти» у правительства не было. В кратчайшие сроки была разработана и выведена на орбиту пилотируемая станция спецназначения «Алмаз». Этот аппарат имел самое современное шпионское оборудование и должен был стать козырем в рукаве партии: предполагалось, что у противника не будет времени на разработку аналогичного проекта. Именно на эту станцию конструкторы и задумали установить новую космическую пушку.

Разработка

Конструкторское бюро Нудельмана выбрали по целому ряду причин. Сам глава бюро уже имел опыт по разработке авиационного орудия: мощная, скорострельная пушка НС-37, принятая на вооружение еще в 1942 году, позволила самолетам СССР завоевать окончательное господство в воздухе. Как ни странно, конструкторы отказались от идеи использования собственной разработки в качестве прототипа нового космического оружия. Александр Нудельман предпочел модернизировать спецавиапушку Р-23, которая была изготовлена инженерами ОКБ-16 под руководством А. А. Рихтера.

Авиапушка Р-23 В конце 1950-х годов прошлого века Советскому Союзу потребовался новый тип вооружения, который можно было бы устанавливать на сверхзвуковой бомбардировщик дальнего действия Ту-22. Перед конструкторами стояла нелегкая задача: пушка должна была получиться легкой, маневренной и очень скорострельной — и уметь работать при длительном сверхзвуковом перелете. Результатом работ инженера Рихтера стала авиапушка Р-23, скорострельность которой достигала 2500 выстрелов в минуту. Реализованные технологии, на тот момент, не использовались больше нигде в мире. К сожалению, орудие получилось не очень надежным и ужасно неточным: попробуйте попасть в цель на скорости, превышающей скорость звука. Р-23 так никогда и не вышла в эксплуатацию. Зато, именно на основе этого изделия, советские инженеры разработали первое на планете оружие, предназначенное для работы в открытом космосе.

Р-23М «Картечь»

Изделие Нудельмана отвечало всем поставленным партией задачам. Автоматическое орудие под индексом Р-23М «Картечь» легко поражало цели, лежащие на расстоянии в четыре километра. Скорострельность пушки достигала 4500 тысяч выстрелов в минуту. Снаряды весом в 200 грамм летели со скоростью 690 м/с. Внушительная защита от любого агрессора.

Реальные испытания

Само собой, новое орудие было необходимо «обкатать» в реальных условиях. Станцию «Алмаз» оснастили «Картечью» и отправили в космос — все делалось в обстановке строжайшей секретности. Итоги испытаний получились неоднозначными: оператор орудия с легкостью поражал цели на расстоянии в полтора-два километра, но маневренности «Картечи» явно недоставало. Дело в том, что для точного прицела, космонавтам приходилось разворачивать всю станцию, которая весила больше двадцати тонн, то есть при нападении нескольких противников «Картечь» становилась практически бесполезной.

Конец проекта

О существовании проектов «Картечь» и «Алмаз» стало известно уже после развала Советского Союза. По данным официальных источников, космическая пушка была установлена на еще одну станцию — «Салют-3». Последние испытания «Картечи» прошли 24 января 1974 года, а в скором времени «Салют-3» сошел с орбиты. Судя по опубликованной информации, инженерам так и не удалось решить одну из главных проблем ведения войны в космосе: отдача пушки была столь высока, что космонавтам приходилось включать все двигатели для ее компенсации.