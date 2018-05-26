«Россия не нанесет первого удара»

«Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным. А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться. Не в приделах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы», — сказал он.

Дрозденко также добавил, что российское вооружение, включая комплексы «Искандер», в первую очередь служит для обороны.

«Мы не размещали их до того момента, пока Америка не начала развёртывать системы ПРО, которые могут нести в себе не только противоракетную функцию, но за счёт своей универсальности и ударную. То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники всё ближе и ближе подбираются к нашим границам… Расположенные в Калининграде комплексы накрывают своей зоной воздействия системы противоракетной обороны и американские базы, находящиеся в Европе, создавая тем самым, как они говорят, угрозу ответного удара. Но мы прекрасно понимаем, что Россия не нанесёт первого удара», — заключил эксперт.

Ранее СМИ назвали «худший кошмар» НАТО.