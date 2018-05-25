Мощность «Булавы» посчитали в «хиросимах»

Мощность удара четырьмя ракетами «Булава» посчитали в «хиросимах»

В ходе недавнего пуска ракет Р-30 «Булава-30» общая мощность взрыва боезарядов составила около 2,4 тыс. килотонн, считает глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США Ганс Кристенсен.

Как написал Кристенсен в Twitter, четыре ракеты были запущены с интервалом в 20 секунд. Все 16 ракет в установке могут быть запущены примерно за минуту.

Четыре баллистические ракеты подводных лодок могут доставить в общей сложности 24 боеголовки разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения общей мощностью 2,4 тыс. килотонн. Это, как отметил исследователь, эквивалентно 160 «хиросимам».

Напомним, 22 мая подводная лодка « Юрий Долгорукий » успешно запустила четыре межконтинентальных баллистических ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.