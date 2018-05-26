Назван срок появления у РФ подлодок шестого поколения

В ОСК назвали сроки появления у России атомных подлодок шестого поколения

"Это, наверное, разговор на лет через 20", — сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что пока что сложно сказать, что из себя будут представлять подлодки шестого поколения, так как, по его словам, "мы будем очень аккуратно двигаться с развитием в этом направлении", так как подлодки пятого поколения будут настолько бесшумными, что сольются с шумом мирового океана, "и тогда будет не очень понятно, что такое подлодка шестого поколения".

Ранее Рахманов заявил, что завершено концептуальное проектирование и определение облика подлодки пятого поколения "Хаски", ведется разработка ее тактико-технических характеристик.