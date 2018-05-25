На Урале мотострелки осваивают новые БТР-82А

Огневой потенциал этого бронетранспортера вдвое мощнее, чем у его предшественников.

К освоению современных бронетранспортеров БТР-82А приступили курсанты-мотострелки одного из учебных центров в Свердловской области . Особое внимание — на изучение вооружения БТРов.

По сравнению со своими предшественниками, БТР-82А по своему огневому потенциалу мощнее более, чем в два раза. Вместо крупнокалиберного пулемета — 30-мм автоматическая пушка, которая за пару секунд может разнести в щепки любую цель. Боевой модуль бронетранспортера снабжен стабилизатором, поэтому вести прицельный огонь можно даже на полном ходу.

Освоение новой бронетехники началось еще в декабре. Но дальше дело пойдёт быстрее. Учебный центр теперь полностью укомплектован бронетраспортёрами новейшей модели.