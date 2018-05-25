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На Урале мотострелки осваивают новые БТР-82А
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На Урале мотострелки осваивают новые БТР-82А 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Огневой потенциал этого бронетранспортера вдвое мощнее, чем у его предшественников.
К освоению современных бронетранспортеров БТР-82А приступили курсанты-мотострелки одного из учебных центров в Свердловской области. Особое внимание — на изучение вооружения БТРов.
По сравнению со своими предшественниками, БТР-82А по своему огневому потенциалу мощнее более, чем в два раза. Вместо крупнокалиберного пулемета — 30-мм автоматическая пушка, которая за пару секунд может разнести в щепки любую цель. Боевой модуль бронетранспортера снабжен стабилизатором, поэтому вести прицельный огонь можно даже на полном ходу.
Освоение новой бронетехники началось еще в декабре. Но дальше дело пойдёт быстрее. Учебный центр теперь полностью укомплектован бронетраспортёрами новейшей модели.
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