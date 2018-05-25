Россия выводит из игры «Томагавки»

Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона . Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО.

Пентагон решил отказаться от крылатых ракет «Томагавк», так как они больше не отвечают современным требованиям. Об этом стало известно из опубликованного в четверг проекта бюджета ВМС США на 2019 год. Военные пришли к выводу, что современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы слишком снизили эффективность «Томагавков».

Сыграло свою роль и то, что Россия Китай , по мнению США, сумели повторить ряд американских наработок, а также создали эффективные средства ПВО. В частности, одной из главных угроз «Томагавкам» издание Defense One называет российскую зенитную ракетную систему большой и средней дальности С-400 («Триумф»). Теперь США сосредоточатся на усовершенствовании противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) и ракеты NGLAW (Next Generation Land Attack Weapon), предназначенных для поражения наземных целей. Их поступление на вооружение намечено на 2030 год.

Как известно, «Томагавки» начали проектироваться в конце 60-х годов, первые испытания проводились в середине 70-х, а серийное производство стартовало в 1983 году. Основное предназначение — поражение важных целей в глубине обороны противника (аэродромов, военных баз, систем ПВО, пусковых установок, командных центров, электростанций и т д.

Первое массовое применение этого оружия произошло в 1990 году во время операции «Буря в пустыне» против Ирака . Было выпущено около 300 ракет, большинство которых — не менее 85% — достигли целей. Позже ракеты применялись во всех крупных конфликтах с участием США. За минувшие годы было использовано не менее двух тысяч ракет. По оценке экспертов, еще около 2,5 тысяч «Томагавков» остаются на складах.

Американцы использовали «Тамагавки» и в Сирии . В апреле прошлого года они нанесли удар по авиабазе Шайрат в провинции Холмс. Однако чуть ли не наследующий день с нее снова начала взлетать авиация. В середине апреля этого года США и их союзники выпустили по Сирии 103 ракеты, но 46 из них были сбиты, а две неразорвавшиеся ракеты доставили в Россию на изучение. Не исключено, что США применили тогда не только «Томагавки» и среди захваченных в качестве трофея может оказаться и перспективная американская разработка, на которую Пентагон делает ставку вместо «Томагавка».

Бывший замкомандующего войсками ПВО Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Лузан уверен, что поводом для окончательного решения перейти на новые ракеты стали провальные итоги удара по Сирии,

когда многие ракеты были уничтожены силами ПВО еще на подлете к целям.

«Американцев могло подстегнуть то, что «Томагавки» показали в Сирии крайне низкую эффективность. Перед нанесением удара Трамп во всеуслышание заявлял, мол: «Россия, готовься, мы применим самые новые ракеты». Но из этого получился пшик», — подчеркнул генерал.

Впрочем, сам Лузан убежден, что в реальности «Томагавк» не устарел. Он напомнил, что в концепции быстрого глобального удара американцы делают ставку именно на такие крылатые ракеты.

«Противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM и ракеты NGLAW — это, по сути, тот же «Томагавк», но с усовершенствованной системой наведения. Еще американцы дорабатывают носитель этих ракет. Кроме классических крылатых ракет типа «Томагавк» американцы интенсивно разрабатывают гиперзвуковые летательные аппараты, — те же крылатые ракеты, но способные летать на гиперзвуковой скорости. Они станут дополнением к классическим крылатым ракетам», — сказал Лузан.

Ему возражает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков : «Томагавк» морально устарел. Сейчас полет на сверхмалых высотах не спасает от поражения средствами ПВО.

«Томагавки» имеют боеголовки с небольшой дальностью самонаведения, — такую же, как у «Гарпуна». Эти ракеты не могут обнаружить цели в большой зоне неопределенности, они вынуждены маневрировать в зоне действия средств ПВО и могут быть сбиты», — сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Сивков отметил, что в открытых источниках информации о AGM-158C LRASM и NGLAW очень мало, но у новых ракет, в любом случае, должна быть изменена траектория полета и установлена «мощная головка самонаведения с системой распознавания образа, то есть способности в условии помех выделять по навигационному портрету из множества целей главную».

«Ракета большой дальности должна принципиально отличаться от ракеты малой дальности», — пояснил Сивков.

По его словам, опыт создания подобных ракет имел еще советский флот. В частности, ракета П-35 (П-6) 60-х годов обеспечивала надежное выявление цели. Потом появились «Базальты» и «Граниты».

«У России имеется школа. У американцев такой школы нет — и у них будут проблемы с созданием новых противокорабельных ракет», — прогнозирует Сивков.

Что касается возможностей России противостоять новым американским крылатым ракетам, то Лузан заверил: с этой задачей прекрасно справится хотя бы зенитный ракетный комплекс Бук-М2.