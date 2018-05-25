На HeliRussia рассказали, как изменился мировой рынок вооружения

По словам научного сотрудника Центра анализа стратегий и технологий Никиты Ломова, конкуренция на мировом рынке оружия усиливается. Россия при этом является одним из лидеров военного вертолетостроения, и очень важно понимать, куда именно следует развиваться, какие технологии будут востребованы и как нужно вести маркетинговую деятельность.

— Очень важно наладить послепродажное обслуживание, — считает эксперт. — Этим «Вертолеты России» сейчас как раз очень активно занимаются. Кроме того, необходимо выходить на совместные проекты по разработке и производству военной техники с нашими партнерами. Например, есть проект разработки совместно с Китаем тяжелого транспортного вертолета. Или К-226Т изготовлялся сначала у нас, потом будет производиться в Индии . Совместные проекты сейчас в приоритете.

Главный вопрос — способна ли сегодня Россия производить военную технику на современном технологическом уровне? Это зависит от того, как быстро такие перспективные платформы пойдут в наши войска. Если удастся сделать это оперативно, затем откроется широкий экспортный потенциал.

Этим путем, когда за «ведущими» в области оборонной промышленности странами, такими как Россия, идут «ведомые», следуют многие. Тот же Китай сотрудничает с Францией Турция — с Германией

Правда, как заметили участники панельной дискуссии, у экспорта передового вооружения есть и обратная сторона. Так, китайские специалисты практически целиком скопировали, а в чем-то даже улучшили поставленный им ранее наш ракетный комплекс, не справились только с двигателем. Это вызывает опасения. Но, как считает Никита Ломов, в 90-е годы прошлого века, когда заказов от Минобороны РФ предприятиям ОПК вообще не было, и им надо было выживать любой ценой, по сути Индия и Китай спасли нашу военную промышленность. Без индийского заказа на танки Т-90С неизвестно, что было бы с "Уралвагонзаводом" . И если Россия займется политикой самоограничения, на рынок зайдут другие. Здесь всегда нужно взвешивать все «за» и «против».

Поставлять устаревшую технику даже в небогатые страны бессмысленно, что показали войны на Ближнем Востоке, когда страны с большим количеством вооружения проигрывали соперникам, обладавшим более современным вооружением. По словам одного из участников панельной дискуссии, это говорит о том, что устаревшие образцы сейчас покупать не будут. Нужны современные автономные системы, эффективные на поле боя.

Большая дискуссия развернулась и вокруг того, какие рынки вооружения сегодня наиболее перспективны. Назывались, в частности, страны Африки и Латинской Америки. Но, по мнению экспертов, нужно оценивать ситуацию, как бы это ни цинично звучало, с точки зрения возможных боевых действий: «Ни там, ни там некому и не с кем воевать по большому счету». Хотя и там и там есть страны, где есть «нефтяные» деньги и, соответственно, потенциальные покупатели.

Вместе с тем товар нужно еще уметь продать. По словам представителя «ЭГО Транслейтинг СБ» Оксаны Хайрулиной, даже при представлении техники, предназначающейся на продажу в рамках военно-технического сотрудничества, нужно учитывать массу нюансов. Начиная с языка и обычаев страны и заканчивая переводом технической документации. Большое значение имеют лексика и терминология заказчиков. Важно и то, как ведут себя продавцы на территории страны. Положительный эффект дает обучение специалистов покупателя, которые в дальнейшем будут обслуживать технику именно на территории РФ. Тем более что предприемка и приемка изделий зачастую растягиваются на долгие годы.

Насколько велик интерес к российской авиационной технике, хорошо показывает количество иностранных гостей на HeliRussia 2018. Переходя от стенда к стенду, они живо интересуются новейшими разработками, представленными крупнейшими производителями России. То есть перспективы совместных разработок и закупок техники в рамках военно-технического сотрудничества несомненны.