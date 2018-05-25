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Су-57 сравнили с китайским J-20
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Су-57 сравнили с китайским J-20 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 отличает маневренность, тогда как к достоинствам китайского самолета аналогичного класса Chengdu J-20 следует отнести малозаметность, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.
Американский журнал отмечает, что по маневренности Су-57 превосходит Chengdu J-20, даже будучи оснащенным двигателем первого этапа АЛ-41Ф1, а в случае, если российский истребитель получит силовой агрегат «изделие 30», то его возможности практически сравняются с таковыми у Lockheed Martin F-22 Raptor.
Между тем, полагает издание, если китайский истребитель получит более продвинутый двигатель, то по маневренности Chengdu J-20 приблизится к Су-57. С другой стороны, отмечает журнал, Су-57 уступает Chengdu J-20 в реализации стелс-технологии, чем китайский истребитель напоминает американские F-22 Raptor и Lockheed Martin F-35 Lightning II.
«Суть в том, что у россиян и китайцев были разные требования и приоритеты дизайна, которые заставили их идти на различные компромиссы при разработке своих истребителей пятого поколения», — заключает Маджумдар.
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