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Источники загрязнения Волги определят с помощью новейших беспилотников
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Источники загрязнения Волги определят с помощью новейших беспилотников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Depositphotos/rcaucino
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Источники загрязнения Волги определят с помощью закупленных новейших российских беспилотников производства группы компаний «Калашников», сообщил РИА Новости генеральный директор Транспортно-навигационного центра (АО «ТНЦ»), внедряющего в Башкирии навигационные технологии, Андрей Быковский.
По его словам, закуплено 14 беспилотных самолетов на сумму более 60 миллионов рублей, оснащенных самыми современными фото— и видеокамерами, а также тепловизорами.
"Рассматривалось несколько производителей, и в результате выбрана компания, входящую в структуру концерна «Калашников». Электрические беспилотные летательные аппараты (БЛА) способны находиться в воздухе около четырех часов и летать со скоростью до 80 километров в час. Радиус действия — порядка 50 километров. В настоящее время мы проводим работы по источникам заражения устья Волги — там, где выявлены значительные загрязнения", — сказал Быковский.
Кроме того, новые БЛА используются для мониторинга трубопроводов в интересах кадастровых структур, выявления очагов пожаров и других природоохранных и экологических мероприятий.
"Беспилотник ценен тем, что с помощью тепловизора, работая в густом дыму, может выявить сам очаг возгорания с точностью до метра, что необходимо для его точечного тушения. Оценку ущерба от пожара тоже удобно делать с беспилотника. Мы ведем работы по мониторингу газовых трубопроводов и в интересах безопасности определенных наземных объектов, а также делаем высокоточную геодезическую съемку с сантиметровой точностью", — отметил специалист.
Беспилотники используют только российскую космическую навигационную систему ГЛОНАСС.
"Работаем только по ГЛОНАССу. Мы понимаем, что в структуре группы компаний «Калашников» работает военная приемка и съемка нередко ведется в интересах оборонных структур, поэтому используем российскую навигацию", — заключил Быковский.
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