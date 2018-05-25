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Российская С-500 установила рекорд
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Российская С-500 установила рекорд 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Разведка США установила, что Россия успешно испытала новейшую зенитную ракетную систему С-500. Об этом сообщил в четверг американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, которые получили данные от разведывательных сообществ Соединенных Штатов.
По их информации, во время испытаний С-500 поразила цель на расстоянии 481,2 км. Согласно оценкам американской разведки, это на 80,5 км дальше, чем достигалось во время испытаний схожих систем когда-либо.
Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.
В феврале нынешнего года на тот момент вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что производство С-500 и С-400 на автомобильном шасси уже началось на Нижегородском машиностроительном заводе. Строительство "Завода 70-летия Победы" в Нижнем Новгороде и завода по производству компонентов для ЗРС С-400 и С-500 в Кирове концерн "Алмаз-Антей" вел с 2012 года.
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