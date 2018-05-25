Российская С-500 установила рекорд

Разведка США установила, что Россия успешно испытала новейшую зенитную ракетную систему С-500. Об этом сообщил в четверг американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, которые получили данные от разведывательных сообществ Соединенных Штатов.

По их информации, во время испытаний С-500 поразила цель на расстоянии 481,2 км. Согласно оценкам американской разведки, это на 80,5 км дальше, чем достигалось во время испытаний схожих систем когда-либо.