Генсек ООН предложил инициативу по борьбе с оборотом легкого вооружения

"Я начинаю новую инициативу по борьбе с нелегальным оборотом и торговлей малого вооружения на национальном и трансграничном уровнях. Я направлю ресурсы Комиссии по миростроительству (КМС) на поддержку действий стран по борьбе с нелегальным легкий и малым вооружением, включая его изъем и уничтожение, а также разработку законопроектов", — сказал он.