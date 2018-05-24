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В ОАК раскрыли часть названия для ПАК ДА
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В ОАК раскрыли часть названия для новейшего комплекса ПАК ДА 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) может получить индекс «Ту» как продукт КБ Туполева.
«Это продукт Туполевского КБ. И я думаю, что он будет носить так же, как и все названия туполевские, историческое имя, оно будет отражено в названии», — сказал Слюсарь, передает ТАСС.
Ранее журнал Air&Cosmos рассказал о проекте нового российского бомбардировщика в рамках перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), конкурс на создание которого был объявлен в 2007 году.
В конце декабря глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в России вплотную подошли к изготовлению первого опытного образца ПАК ДА. До этого Минобороны анонсировало первый полет ПАК ДА в 2025-2026 годах.
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