В бундесвере недосчитались крупной партии оружия

В бундесвере после проведения стрельб и учений обнаружили недостачу на складах большого количества оружия и боеприпасов. В общей сложности с 2010 года пропали 75 штурмовых винтовок и вооружений более мелкого калибра, а также 57 тысяч боеприпасов к ним, сообщает портал SPON.

Издание приводит цифры со ссылкой на служебные документы министерства обороны по запросу фракции партии «зеленых» в бундестаге . При этом отмечалось, что в армии не знают, использовалось ли пропавшее оружие в уже совершенных преступлениях.

Особенно показательным в этом смысле стал 2014 год. В отчете минообороны говорится, что инспекторы тогда «не досчитались 21 единицу оружия, в том числе девять автоматических винтовок G3, шесть пулеметов MG3, один ручной пулемет G36, а также 20 тысяч патронов разного калибра». Однако военные засекретили информацию под предлогом того, что «утечки приведут к потере доверия к вооруженным силам страны».

Информация о пропаже оружия и ранее становилась достоянием общественности. В том числе, много шума наделало дерзкое нападение на казарму в коммуне Зеедорф в Нижней Саксонии, где злоумышленники вынесли несколько ящиков с боеприпасами. Воров так и не поймали. После этого армейцы получили предписание усилить охрану военных объектов.