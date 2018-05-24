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В бундесвере недосчитались крупной партии оружия
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В бундесвере недосчитались крупной партии оружия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В бундесвере после проведения стрельб и учений обнаружили недостачу на складах большого количества оружия и боеприпасов. В общей сложности с 2010 года пропали 75 штурмовых винтовок и вооружений более мелкого калибра, а также 57 тысяч боеприпасов к ним, сообщает портал SPON.
Издание приводит цифры со ссылкой на служебные документы министерства обороны по запросу фракции партии «зеленых» в бундестаге. При этом отмечалось, что в армии не знают, использовалось ли пропавшее оружие в уже совершенных преступлениях.
Особенно показательным в этом смысле стал 2014 год. В отчете минообороны говорится, что инспекторы тогда «не досчитались 21 единицу оружия, в том числе девять автоматических винтовок G3, шесть пулеметов MG3, один ручной пулемет G36, а также 20 тысяч патронов разного калибра». Однако военные засекретили информацию под предлогом того, что «утечки приведут к потере доверия к вооруженным силам страны».
Информация о пропаже оружия и ранее становилась достоянием общественности. В том числе, много шума наделало дерзкое нападение на казарму в коммуне Зеедорф в Нижней Саксонии, где злоумышленники вынесли несколько ящиков с боеприпасами. Воров так и не поймали. После этого армейцы получили предписание усилить охрану военных объектов.
Депутаты партии «зеленых» обеспокоились пропажей оружия. Поводом послужил скандал со старшим лейтенантом Франко А, который подозревается в организации терактов и мог иметь сторонников в армии. Федеральная прокуратура выдвинула против него обвинение в подготовке «угрожающего государству насильственного акта». Кроме того, военная контрразведка Германии расследует около четырехсот случаев возможного проявления правого экстремизма в рядах бундесвера.
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