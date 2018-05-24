Ещё
В США заявили о победе F-35 над С-300 в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США заявили о победе F-35 над С-300 в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Израильский истребитель F-35I Adir мог остаться незамеченным имеющимся в распоряжении российских военных в Сирии зенитным ракетным комплексом (ЗРК) С-300 в Сирии, полагает автор Popular Mechanics Джо Паппалардо.
В противном случае, отмечает эксперт, специалисты РФ на базе в Тартусе передали бы данные о летящем F-35I Adir военным Сирии и Ирана для его перехвата, чего, вероятно, не произошло. Таким образом, заключает Паппалардо, израильский истребитель остался незамеченным для российской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Эксперт также допускает, что F-35I Adir могли вторгнуться в воздушное пространство Ирана, оставшись незамеченными для местных С-300 (в октябре 2016 года Россия завершила поставку этих ЗРК в Иран).
«Если это правда, то вскрывается истинное положение дел между лучшим российским экспортным оружием С-300 и F-35», — заключает эксперт.
По его словам, в настоящее время в Сирии «игра началась». Паппалардо отдельно отмечает оснащение носовой части F-35I Adir радаром с активной фазированной антенной решеткой, позволяющей «отображать ландшафт и отслеживать сотни» целей, но и заглушать радиоэлектронное оборудование противника (российский Су-57 имеет аналогичную систему еще и по бокам корпуса).
В мае автор The War Zone Джозеф Тревитик заявил, что израильский истребитель F-35I Adir мог стать причиной сбоя сирийской системы ПВО в апреле 2018-го. Тогда же главнокомандующий Военно-воздушных сил Израиля Амикам Норкин заявил о первом в истории боевом применении истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом286
Россия получила бесценную информацию о F-22198
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»310
Трамп внезапно отказался встречаться с Ким Чен Ыном110
Появилось видео с места массового расстрела в Якутии17
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение