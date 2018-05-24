В Северодвинске начались испытания секретной подлодки

В Северодвинске начались испытания секретной подводной лодки

Как сообщает пресс-служба ПО "Севмаш", на данный момент завершена проверка корпуса подлодки на герметичность.

— Это очень сложный многоуровневый процесс, требующий большой подготовки и времени, — уточнили в пресс-службе.

Специальная межведомственная комиссия проверила готовность корпуса корабля, систем и оборудования, оформление документации и дала разрешение на начало технической операции, которая проводилась в режиме тишины.

Игорь Беляев. Все корабельные конструкции выдержали заданные нагрузки, тем самым подтвердив качество выполненных работ, — отмечает заместитель начальника эллинга №1 стапельно-сдаточного производства Севмаша

В настоящее время идет работа по испытанию прочных конструкций корабля. Полная программа испытаний разбита на этапы и занимает по графику несколько месяцев.

О самом проекте 09851 мало что известно. Есть данные о том, что эта атомная подводная лодка создается как носитель роботизированных средств Военно-морского флота, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия районов использования сил флота. Эксперты предполагают возможность установки на "Хабаровске" многоцелевой ударной ядерной системы "Посейдон".