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В Северодвинске начались испытания секретной подлодки
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В Северодвинске начались испытания секретной подводной лодки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ПО "Севмаш", на данный момент завершена проверка корпуса подлодки на герметичность.
— Это очень сложный многоуровневый процесс, требующий большой подготовки и времени, — уточнили в пресс-службе.
Специальная межведомственная комиссия проверила готовность корпуса корабля, систем и оборудования, оформление документации и дала разрешение на начало технической операции, которая проводилась в режиме тишины.
Все корабельные конструкции выдержали заданные нагрузки, тем самым подтвердив качество выполненных работ, — отмечает заместитель начальника эллинга №1 стапельно-сдаточного производства Севмаша Игорь Беляев.
В настоящее время идет работа по испытанию прочных конструкций корабля. Полная программа испытаний разбита на этапы и занимает по графику несколько месяцев.
О самом проекте 09851 мало что известно. Есть данные о том, что эта атомная подводная лодка создается как носитель роботизированных средств Военно-морского флота, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия районов использования сил флота. Эксперты предполагают возможность установки на "Хабаровске" многоцелевой ударной ядерной системы "Посейдон".
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