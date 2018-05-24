Похож на велосипед: узнайте о худшем танке в истории

15 сентября 1916 года человечество столкнулось с тем, что навсегда изменило способы ведения войны. В этот день на полях сражений впервые появился танк. Британия применила в боевых действиях танки Mark-1 у деревни Флер-Курс во время грандиозного сражения на Сомме на севере Франции

Появление британского танка на полях сражений в 1916 году подтолкнуло различные противоборствующие силы во время Первой мировой войны к разработке других более эффективных танков. В то время все проекты танковой промышленности были сосредоточены на производстве хорошо бронированных машин с двигателем, которые будут способны перемещаться и преодолевать препятствия, обеспечивая тем самым защиту и поддержку пехоты.

Тогда подобные характеристики не распространялись на российские танки. До того как британский танк Mark-1 официально поступил на службу британской короне в 1916 году, Российская империя в период с 1914 по 1915 годы разрабатывала собственный Царь-танк. Вопреки распространенной информации, российский танк отличался по форме и характеристикам от других танков.

Российский Царь-танк появился благодаря разработкам российского инженера и военного специалиста Николая Лебеденко и его коллег Николая Жуковского, Бориса Стечкина и Александра Микулина. Царь-танк был похож не на обычный танк, а скорее на трехколесный велосипед.

Согласно предложенному проекту, танк был девять метров в высоту (диаметр гигантских колес), а его размеры составляли 17 метров в длину и 12 метров в ширину. По словам Николая Лебеденко, вес Царь-танка составлял от 40 до 60 тонн. Для передвижений боевой машины российский военный инженер решил использовать два двигателя мощностью 250 лошадиных сил, которые русская императорская армия получила после уничтожения немецкого «Цеппелина». Это позволило танку достичь максимальной скорости в 11 миль в час. Кроме того, российские специалисты разработали план по оснащению гигантской военной машины несколькими пулеметами и пушками более 70 мм.

Царь-танк получил свое название в честь российского императора Николая II . Во время презентации танка в начале 1915 года император был очень впечатлен проектом. Чтобы усилить впечатление императора Николая II, в кабинете российского императора Николай Лебеденко «провел презентацию» масштабированной модели Царь-танка, поставив перед ним книги в качестве препятствия. После этого император Николай II дал российскому военному инженеру Николаю Лебеденко около 125 000 долларов (три миллиарда долларов в наши дни) для производства первой модели танка.

27 августа 1915 года были проведены первые испытания Царь-танка. Во время испытаний Царь-танк медленно сдвинулся на небольшое расстояние, сошел с пути, врезался в дерево, а потом просто увяз в грязи. Из-за веса и больших размеров его невозможно было вытащить. Вот почему российским исследователям пришлось отказаться от танка и оставить его там. Первая модель Царь-танка оставалась в грязи восемь лет, прежде чем была разобрана на металлолом в 1923 году.

Многие военные эксперты считают российский проект Царь-танка одним из худших военных проектов в истории. Российский император Николай II впустую потратил большую сумму денег, когда его страна страдала от голода. Русская армия отказалась от проекта Царь-танка, который по форме напоминал велосипед, поскольку он был медленным и не мог передвигаться по пересеченной местности. А из-за слабой брони, странной формы и размеров Царь-танк был легкой добычей для огнестрельного оружия противника.