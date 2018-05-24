Пентагон ускорит поставки оружия Украине

Пентагон ведет поиск посредника, который сможет на постоянной основе быстро осуществлять прямые поставки оружия Украине , сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя министра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд.

Южной Корее, Японии и Румынии. По ее словам, Пентагон уже использует специальных посредников для ускорения процесса поставок оружия союзным странам, в частности Саудовской Аравии

В настоящее время посредники уже задействованы в выполнении контрактов по продаже противоракетных комплексов Patriot для Румынии, разведывательных стратегических БПЛА Global Hawk для Японии, противоракетных комплексов THAAD для Саудовской Аравии, а также ПТРК TOW для нескольких других стран.

"Такие посредники позволят Пентагону в несколько раз сократить время на поставку вооружений союзным странам", — сказала Лорд. Американская администрация в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов.

В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину. При этом Вашингтон подчеркнул, что Киев не может использовать комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что поставки американского оружия Украине могут привести к обострению ситуации на востоке страны.