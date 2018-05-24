Ещё
Америка может столкнуться с нехваткой бомб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Америка может столкнуться с нехваткой бомб 

BFM.RU 29 минут назад
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Америке может не хватить боеприпасов. Не исключено, что в ближайшем будущем американские вооруженные силы столкнутся с нехваткой боеприпасов. Об этом пишет газета Defense News. Причин называется две: Америка расходует боеприпасы все более интенсивными темпами, при этом в производстве боеприпасов наблюдается разнобой.
Кроме того, в статье говорится, что поставки бомб и ракет могут быть поставлены под угрозу из-за нехватки поставщиков и из-за их зависимости от китайских компаний, которые доставляют ключевые материалы. В принципе, военное производство сталкивается с теми же проблемами, что и любое другое. Но в утверждениях Defense News есть явное преувеличение, считает военный эксперт Игорь Никулин.
Игорь Никулин, военный эксперт: «Деиндустриализация всегда приводит к каким-то негативным моментам. Действительно многие американские компании вывели свои производства в Китай и другие страны. И из-за этого у них могут быть и перебои, в том числе и по таким важным моментам, как боеприпасы. Они их и так используют уже в основном с истекшим сроком годности. То же самое было, когда они обстреливали Багдад в 1999 году. Часть из них не взрывалась по той причине, что у них уже истек срок годности. Пентагон еще денег выделит, а ФРС напечатает. Думаю, что эти проблемы они как-то смогут решить».
Министерство обороны США планирует заложить в бюджет 20 млрд долларов на приобретение боеприпасов, но маловероятно, что оборонная промышленность страны сможет обеспечить этот заказ, говорится в статье. Она подписана Аароном Мехта, который является соиздателем Defense News и уже давно старшим корреспондентом в Пентагоне. Возможно, что именно это во многом стало причиной столь пессимистического тона, предполагает председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский.
Евгений Бужинский, председатель совета ПИР-Центра: «Ну, смотря какие боеприпасы, „Томагавки“ они расходуют достаточно свободно, но у них, как они сами говорят, запасы приличные. Не думаю, что у них есть какие-то проблемы с боеприпасами, американцы же не ведут каких-то войн высокой интенсивности и ни сейчас, и ни год назад. В Сирии немножко постреляли, в Ираке немножко постреляли, пустили сто крылатых ракет, но это не те цифры, после которых может начаться дефицит. Идет сейчас борьба за бюджет следующего года. Вон, выступает министр, все там поют одну и ту же песню: мы отстали от русских, срочно нужны деньги, новые самолеты, корабли, подводные лодки, соответственно, и боеприпасы, наверно».
Статья в Defense News ссылается на ежегодный отчет, выпущенный Управлением производственной и промышленной политики Пентагона. В нем, в частности, говорится: «Утрата инфраструктуры и производственных возможностей может привести к дорогостоящим задержкам, непредвиденным расходам и значительному влиянию на многие текущие и будущие ракетные программы, что наносит ущерб готовности министерства обороны и отрицательно влияет на основные приоритеты национальной обороны страны, так как под риск попадают возможности производства баллистических ракет».
BFM.RU: последние новости
Израиль впервые в мире дважды применил истребители пятого поколения в бою CNBC объявил о провальных тестах российской ракеты. В Кремле посоветовали слушать Путина Впервые из подводного положения произведен залп баллистическими ракетами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские морпехи устроили демарш281
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль212
Мать семерых детей отказалась воевать с Россией108
Россию обязали выплатить 2 млрд евро347
У Иерусалима отбирают «Евровидение»92
Видео
«Калашников» показал уникальные возможности «Витязя»
Оружие
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение