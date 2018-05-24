Америка может столкнуться с нехваткой бомб

Америке может не хватить боеприпасов. Не исключено, что в ближайшем будущем американские вооруженные силы столкнутся с нехваткой боеприпасов. Об этом пишет газета Defense News. Причин называется две: Америка расходует боеприпасы все более интенсивными темпами, при этом в производстве боеприпасов наблюдается разнобой.

Кроме того, в статье говорится, что поставки бомб и ракет могут быть поставлены под угрозу из-за нехватки поставщиков и из-за их зависимости от китайских компаний, которые доставляют ключевые материалы. В принципе, военное производство сталкивается с теми же проблемами, что и любое другое. Но в утверждениях Defense News есть явное преувеличение, считает военный эксперт Игорь Никулин

Игорь Никулин, военный эксперт: «Деиндустриализация всегда приводит к каким-то негативным моментам. Действительно многие американские компании вывели свои производства в Китай и другие страны. И из-за этого у них могут быть и перебои, в том числе и по таким важным моментам, как боеприпасы. Они их и так используют уже в основном с истекшим сроком годности. То же самое было, когда они обстреливали Багдад в 1999 году. Часть из них не взрывалась по той причине, что у них уже истек срок годности. Пентагон еще денег выделит, а ФРС напечатает. Думаю, что эти проблемы они как-то смогут решить».

Евгений Бужинский. Министерство обороны США планирует заложить в бюджет 20 млрд долларов на приобретение боеприпасов, но маловероятно, что оборонная промышленность страны сможет обеспечить этот заказ, говорится в статье. Она подписана Аароном Мехта, который является соиздателем Defense News и уже давно старшим корреспондентом в Пентагоне. Возможно, что именно это во многом стало причиной столь пессимистического тона, предполагает председатель совета ПИР-Центра

Евгений Бужинский, председатель совета ПИР-Центра: «Ну, смотря какие боеприпасы, „Томагавки“ они расходуют достаточно свободно, но у них, как они сами говорят, запасы приличные. Не думаю, что у них есть какие-то проблемы с боеприпасами, американцы же не ведут каких-то войн высокой интенсивности и ни сейчас, и ни год назад. В Сирии немножко постреляли, в Ираке немножко постреляли, пустили сто крылатых ракет, но это не те цифры, после которых может начаться дефицит. Идет сейчас борьба за бюджет следующего года. Вон, выступает министр, все там поют одну и ту же песню: мы отстали от русских, срочно нужны деньги, новые самолеты, корабли, подводные лодки, соответственно, и боеприпасы, наверно».