«Калашников» испытал пистолет-пулемёт «Витязь»

Российский концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний пистолета-пулемёта «Витязь». В нём демонстрируется использование оружия.

Разработка «Витязя» началась в 2004 году. За основу взяли АКС-74У. Оружие получило своё название в честь спецназа внутренних войск, который и заказал пистолет.

В марте «Калашников» анонсировал выпуск пистолета Лебедева. Концерн собирается использовать новое оборудование для изготовления оружия. По мнению разработчиков, нововведение должно улучшить качество продукции.