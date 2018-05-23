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«Калашников» испытал пистолет-пулемёт «Витязь»
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«Калашников» испытал пистолет-пулемёт «Витязь» 

News.ru 1 час назад
Российский концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний пистолета-пулемёта «Витязь». В нём демонстрируется использование оружия.
Разработка «Витязя» началась в 2004 году. За основу взяли АКС-74У. Оружие получило своё название в честь спецназа внутренних войск, который и заказал пистолет.
В марте «Калашников» анонсировал выпуск пистолета Лебедева. Концерн собирается использовать новое оборудование для изготовления оружия. По мнению разработчиков, нововведение должно улучшить качество продукции.
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